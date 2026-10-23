Фура спровоцировала массовое ДТП в Волгоградской области

Массовое ДТП произошло в Камышинском районе Волгоградской области, один человек пострадал, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Аварию, по предварительным данным, спровоцировал 51-летний водитель грузовика Mercedes-Benz Actros. На 466 км трассы Р-228 «Сызрань - Саратов - Волгоград» он столкнулся с кроссовером Kia Seltos, который от удара врезался в Renault Duster. После Kia вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «МАН».





Иномарка перевернулась в кювете. Водителя Kia госпитализировали.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области