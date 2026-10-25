Под Волгоградом погиб водитель иномарки в ДТП с фургоном

В Волгоградской области водитель иномарки погиб после столкновения с автомобилем «АФ», сообщает ГУ МВД России по региону. Авария произошла около полуночи на 1024 км автодороги «Р-22 «Каспий» в Светлоярском районе.

По предварительным данным, 27-летний водитель специализированного фургона «АФ» выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с Kia Spectra. В результате ДТП в больницу в тяжелом состоянии был доставлен 64-летний водитель иномарки. Позже он скончался, несмотря на усилия медиков. Известно, что погибший мужчина ехал из Волгограда в Астрахань.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области