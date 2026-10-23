Полиция: в ДТП на новом перекрестке пострадала 38-летняя волгоградка





В ГУ МВД России по Волгоградской области ИА «Высота 102» сообщили подробности ДТП на юге Волгограда вечером 23 октября. По информации полицейских, с места происшествия в больницу с травмами доставлена 38-летняя волгоградка.

Как ранее сообщало со ссылкой на соцсети информагентство, столкновение двух иномарок произошло на новом перекрестке. По уточненным сведения ГУ МВД, авария произошла в 18.10.

– 66-летний водитель, управляя автомашиной Ford Transit, двигался по проспекту Героев Сталинграда в сторону бульвара Энгельса. В пути следования напротив дома №48 он совершил столкновение с автомашиной Kia Rio, двигавшейся во встречном направлении. В результате ДТП 38-летний водитель автомобиля Kia Rio с полученными травмами была доставлена в медицинское учреждение, – сообщили в Главке полиции.









Добавим, что в результате ДТП на участке проспекта Героев Сталинграда образовалась пробка. Не текущий момент ее протяженность составляет около двух километров.