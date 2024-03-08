Новые атаки украинских БПЛА отражены в Волгоградской области

Силы ПВО в Волгоградской области отразили новые атаки украинских БПЛА в Волгоградской области. Об этом, как передает V102.RU, сообщили в Минобороны РФ.

- Около 07.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Волгоградской области, - говорится в официальном сообщении оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что над Волгоградской областью были сбиты 11 вражеских БПЛА.

Губернатор региона, комментируя ночные и утренние атаки, уточнил, что все они (всего 15 атак) были отражены в Городищенском районе.