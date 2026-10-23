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Происшествия

Тело рыбака нашли на берегу Хопра в Волгоградской области

Происшествия 23.10.2026 10:48
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23.10.2026 10:48


В Волгоградской области на рыбалке погиб 51-летний мужчина. Его тело нашли жители хутора Барминский Алексеевского района на берегу реки Хопер у населенного пункта.

Погибший мужчина рано утром 22 октября один ушел на рыбалку. Жители видели, что рыбу он ловил с лодки. Что привело к гибели рыбака, пока неизвестно. По предварительным данным, мужчина утонул.

В СУ СКР по Волгоградской области сообщили, что по факту смерти мужчины проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.  

Фото из архива V102.RU

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