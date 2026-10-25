Дроны-камиказде ВСУ сбили над Волгоградской областью

Волгоградская область минувшей ночью подверглась террористической атаке ВСУ, которая была отбита силами ПВО. По сообщению Минобороны РФ, в период с 20:00 мск 24 октября до 08:00 мск 25 октября над Волгоградской областью и еще 22 регионами России было перехвачено и уничтожено 532 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Вражеские БПЛА также уничтожены и над акваторией Азовского моря.

Напомним, что в Волгоградской области вечером 24 октября был объявлен режим беспилотной опасности, который действовал около четырех часов.