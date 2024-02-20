Расследования

Сжегшему в Волгограде Коран Журавелю прокурор просит 3,5 года колонии

Расследования 20.02.2024 11:52
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20.02.2024 11:52


В Висаитовском районном суде Грозного сегодня, 20 февраля, в ходе очередного заседания по уголовному делу в отношении сжегшего Коран в Волгограде Никиты Журавеля, гособвинение запросило наказание для обвиняемого в виде лишения свободы и обязательных работ, сообщает V102.RU со ссылкой на ИА «Чечня Сегодня»

Как передают из зала суда грозненские корреспонденты, в ходе заседания гособвинитель Милана Байтаева запросила для Журавеля три года и шесть месяцев колонии общего режима. 

Прошу признать Журавель Никиту Сергеевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 148, ч.2 ст. 213 УК РФ и назначить ему наказание. По ч. 2 ст. 148 УК РФ в виде 300 часов обязательных работ. По ч. 2 ст. 213 УК РФ в виде 3 лет 5 месяцев лишения свободы. На основании пункта Г, ч. 1, ст. 71, ч. 3, ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно назначить наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — цитирует слова прокурора информагентство со ссылкой на чеченских журналистов.  

Ранее Журавеля после задержания этапировали в Чечню, где его в СИЗО избил сын Кадырова Адам. Ролик в своем Telegram опубликовал глава республики. Публикация вызвала неоднозначную реакцию общественности. В МВД Чечни на это заявили, что Адам не может быть привлечен к уголовной ответственности из-за возраста. возраста. Спустя время юноша был удостоен звания Героя Чеченской Республики.  

Напомним, ранее Журавель в суде Чечни раскрыл мотивы сжигания Корана и, по сообщению чеченских журналистов, в очередной раз выступил против СВО. 

Фото: ИА «Чечня Сегодня» 

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