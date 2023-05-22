Расследования

Дальше – Чечня: в Волгограде отправили в СИЗО сжегшего Коран Никиту Журавеля

Расследования 22.05.2023 18:06
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22.05.2023 18:06


В Волгограде сегодня, 22 мая, отправлен под стражу подозреваемый в сожжении Корана 19-летний студент ВСГПУ Никита Журавель. Как сообщает V102.RU, теперь фигуранта уголовного дела ожидает этапирование в Чечню. 

— Мой поступок был очень плохой. Мне стыдно перед всеми мусульманами мира, — заявил в суде молодой человек. 

Напомним, что студенту инкриминируется ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Журавель в ходе допроса заявил, что сжег священную книгу с записью действия на видео с последующей публикацией в Сети по указке спецслужб Украины. За свою «работу» задержанный получил 10 тысяч рублей. 

Как установило следствие, впоследствии провокационную запись он передал сотруднику СБУ. Также житель Волгограда пояснил, что снимал военные объекты.  

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать материалы дела волгоградского студента в силовое ведомство Чеченской Республики. Также проверяется информация о причастности к организации преступления представителей спецслужб иностранных государств

По информации «Высоты 102», Журавеля этапируют в Чечню в ближайшие дни. 

Видео: СУ СКР по Волгоградской области  

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