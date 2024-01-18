В Висаитовском районном суде Грозного накануне прошло очередное заседание по уголовному делу в отношении сжегшего Коран в Волгограде Никиты Журавеля. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ИА «Чечня Сегодня», в суде огласили показания двух свидетелей со стороны обвинения — однокурсника подсудимого и продавца книжного магазина, где обвиняемый приобрел Коран.

Как пояснил в процессе однокурсник Журавеля по ВГСПУ Никита Кузнецов, «он никогда не спрашивал, что тот думает об исламе».

— Работал курьером, говорил, что не поддерживает СВО в связи с тем, что был уроженцем Крыма, который ранее входил в состав Украины. Со слов Никиты я знал, что его родители живут в Крыму. О том, что он планирует сжечь Коран под видеозапись и распространить ее в интернете, он мне никогда не говорил, — говорится в показаниях. — Кто ему приказал сжечь Коран мне неизвестно. Кто оплатил ему акцию […] мне неизвестно. От увиденного я был в шоке.

В заседании также огласили показания сотрудницы магазина «Читай-город», где Журавель и приобрел священную книгу.

— Журавель мне не знаком. 23 апреля 2023 года я продала книгу Коран стоимостью 775 рублей. Как в последующем выяснилось от сотрудников правоохранительных органов — покупателем был житель Волгограда Журавель Никита Сергеевич, — поясняла Ирина Сивалапова, которая отмечала, что не сможет опознать покупавшего Коран, поскольку в магазине всегда много людей.

Как удалось выяснить журналистам «Высоты 102», Журавель приобрел Коран в магазине книжной сети, расположенном в Ворошиловском районе Волгограда.

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали, что первый в 2024 году процесс по делу Журавеля в Чечне не состоялся из-за неявки защитника обвиняемого Юлии Антоновой. В предыдущих заседаниях свою позицию высказали потерпевшие — имамы мечетей.

Напомним, что задержанный в Волгограде Журавель вскоре был этапирован в Чеченскую Республику. В августе 2023 года появились кадры избиении сжегшего Коран студента в СИЗО сыном Рамзана Кадырова. Видео, опубликованное в Telegram-канале главы республики, вызвало неоднозначную реакции общественности. В МВД Чечни на это заявили, что Адам Кадыров не может быть привлечен к уголовной ответственности в силу возраста. Спустя время юноше присвоили звание Героя Чеченской Республики.

Скриншот: видео Kadyrov_95 / t.me

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