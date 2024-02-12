«Хотел помочь своей стране»: Журавель в суде Чечни раскрыл мотивы сжигания Корана

В Висаитовском районном суде Грозного сегодня, 12 февраля, продолжили рассмотрение уголовного дела в отношении сжегшего Коран в Волгограде Никиты Журавеля. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ИА «Чечня Сегодня», в судебном заседании обвиняемый раскрыл мотивы своего поступка.

— Я 4 мая 2023 года сжег Коран и снял это на мобильный телефон. Отправил снятое видео пользователю мессенджера Telegram. После сожжения я завернул остатки Корана в футболку и выкинул позже в мусорный бак на территории своего университета. Сделал это с целью получения материальных средств, — цитируют слова подсудимого журналисты чеченского информагентства.

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали, что при допросе Журавель сознался, что сжег священную для мусульман книгу по указанию СБУ за вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. В последующем он передал видеозапись сотруднику службы безопасности Украины, а также указал на то, что был причастен к видеосъемке военных объектов.

В сегодняшнем заседании, как передает ИА «Чечня Сегодня», стало известно, что Журавель выполнял и другие задания от пользователя мессенджера Telegram. По его заданию подсудимый нанес в публичном месте в Волгограде надпись «осторожно, сегодня убийца в городе», а также расклеил листовки с информацией о правилах поведения при эвакуации.

При этом Журавель в судебном следствии отметил, что не осознавал в момент совершения преступления, что вступил в контакт со спецслужбами Украины, что вступает в противоречие с ранее данными им показаниями.

— Хотел помочь своей стране — Украине, а также получить материальные средства, — говорится в показаниях подсудимого, которые зачитала прокурор Милана Байтаева.

По информации чеченского СМИ, Журавель данные показания сегодня подтвердил и в очередной раз заявил, что выступает против проведения СВО.

В предыдущем процессе Журавель отказался давать показания в суде. Адвокат подсудимого Юлия Антонова ранее поясняла, что ее доверителю необходимо время для дополнительного обсуждения избранной тактики защиты.

Также в заседании от 7 февраля 2024 года о прошлом Журавеля рассказал однокурсник по ВГСПУ, уточнивший, что его бывший сокурсник не признавал легитимность проведения спецоперации. В суде заслушали показания сотрудницы магазина «Читай-город», где фигурант дела приобрел Коран для последующего сожжения.

Напомним, что задержанный в Волгоград Журавель был этапирован в Чеченскую Республику. В августе 2023 года в Telegram главы Чечни был опубликован видеоролик с избиением подсудимого в СИЗО. На видео отчетливо запечатлен сын Кадырова Адам. Публикация вызвала неоднозначную реакцию общественности. В МВД Чечни на это заявили, что Адам не может быть привлечен к уголовной ответственности из-за возраста. возраста. Спустя время юноша был удостоен звания Героя Чеченской Республики.

Фото: ИА «Чечня Сегодня»