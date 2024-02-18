Расследования

В Волгограде за извращенное изнасилование задержали судимого астраханца

Расследования 18.02.2024 12:38
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18.02.2024 12:38


В Волгограде задержан подозреваемый в изнасиловании 20-летней местной жительницы мужчина. Как стало известно V102.RU от собственного источника, инцидент произошел в заброшенном строении по улице Балонина, 11в недалеко от автовокзала. 

— 15 февраля примерно в 05.00 неизвестный напал на молодую девушку и под угрозой ножа ее изнасиловал, а затем совершил насильственные действия сексуального характера, — рассказал источник. — Насильника вскоре задержали. Он приехал в Волгоград из Енотаевского района Астраханской области. Нигде не работал, ранее отбывал наказание за грабеж, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и нарушение неприкосновенности жилища. Вину признал. 


На скриншоте: предполагаемое место совершения преступления 

В СУ СКР по Волгоградской области пояснили, что возбуждено уголовное дело по ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера). Уточняется, что 15 февраля 2024 года поступило заявление от 20-летней местной жительницы. Потерпевшая утверждала, что неизвестный мужчина напал на нее на улице Михаила Балонина и, угрожая убийством, надругался, после чего сбежал. 

Выяснилось, что нападавший оказался ранее судимый 37-летний мужчина, находившийся в федеральном розыске за совершение на территории Республики Адыгея преступления имущественного характера. Фигурант дела «засветился» в Астраханской области, где расплатился своей банковской картой. Подозреваемого задержали и доставили в Волгоградский регион. 

Напомним, что молодой житель Котово изнасиловал и зарезал родную тетку, а тело спрятал в овраге.

Скриншот: Google Maps 

Фото: СУ СКР по Волгоградской области

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