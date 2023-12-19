В Волгоградской области 21-летний житель города Котово на берегу пруда жестоко избил, затем изнасиловал и зарезал свою тетю, после чего спрятал ее тело в овраге. Как сообщает ИА «Высота 102», в ходе расследования этих преступлений следователи также установили факт изнасилования мужчиной несовершеннолетней девушки.

По информации СУ СК России по Волгоградской области, жестокое убийство в Котово было совершено местным жителем 18 мая 2023 года. Напомним, информагентство сообщало о преступлении 21 мая, однако тогда следователям предстояло еще выяснить ряд жутких обстоятельств.

– 18 мая фигурант уголовного дела прибыл по месту жительства своей родственницы в Котовском районе, напал на женщину, после чего вывез ее на территорию пруда, где жестоко избил и подверг ее сексуальному насилию. После этого ножом он нанес женщине не менее 10 ударов в шею, – сообщает пресс-служба следственного управления.

Женщина скончалась в результате ранений, а сам преступник решил воспользоваться ситуацией и перевел себе 60 тысяч рублей с ее банковского счета. Телефон своей жертвы житель Котово выбросил в пруд, а тело спрятал в овраге.

– Первым отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СК России предъявлено обвинение 21-летнему уроженцу города Котово в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.105 УК РФ, ч.2 ст.131 УК РФ (изнасилование), ч.3 ст. 158 УК РФ (кража), ч.1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества), ч.1 ст.134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), ч.1 ст.135 УК РФ (развратные действия), – сообщают в СУ СК России по Волгоградской области. – В ходе расследования уголовного дела также установлена причастность фигуранта к совершению преступлений против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетней.