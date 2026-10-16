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Общество

За пять минут 2500? Волгоградцы массово оспаривают в суде безумные штрафы за парковку

Общество 16.10.2026 17:07
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16.10.2026 17:07


В Волгограде автолюбители продолжают заваливать Центральный районный суд жалобами на штрафы за платную парковку. Согласно картотеке суда, фактически каждый день здесь рассматривают до 10 спорных случаев назначения автовладельцам административного наказания в размере 2500 рублей. Ситуации разные, во часто судьи становятся на сторону горожан. 

Так, например, одному из жителей Волгограда удалось оспорить решение комиссии о назначении штрафа в размере 2500 рублей, так как по фото, предоставленному комиссией суду, оказалось невозможно достоверно определить госномер автомобиля, поскольку одна цифра была скрыта элементом автомобиля. Следовательно, пришел к выводу суд, назначение штрафа в данном случае неправомочно. 

В другом случае жительница Волгограда успешно опротестовала в суде штраф за неоплату парковки, поскольку выяснилось, что она ошиблась при наборе госномера своего авто во время оплаты.

В третьем случае волгоградцу пришлось «бодаться» с назначающей штрафы комиссией из-за сущих копеек. Так, один из автовладельцев оплатил трехчасовую парковку, однако контролерам этого показалось мало, ведь авто простояло на парковочном месте на пять минут больше.

– В жалобе житель Волгограда не оспаривал факт размещения автомобиля, указывая, что оплатил парковочную сессию своевременно. В подтверждение доводов об оплате парковки им была представлена копия справки, согласно которой парковка оплачена в сумме 120 руб. Территориальная административная комиссия Центрального района Волгограда указала, в свою очередь, что транспортное средство находилось в зоне платной парковки 3 час 05 минут, то есть оплата парковки должна была поступить за 4 часа в размере 160 руб., однако, пользователь оплатил парковку не в полном объеме, в размере 120 руб. за 3 часа, – говорится в материалах административного дела. – Таким образом, согласно позиции комиссии, волгоградец был правильно привлечен к административной ответственности на основании ст.8.18 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности.

Рассмотрев материалы, суд пришел к выводу, что доводы контролеров малозначительные. В результате постановление территориальной административной комиссии Центрального района о признании водителя виновным в совершении правонарушения и назначении ему наказания в виде штрафа в размере 2 500 рублей суд Волгограда отменил. Мужчине вынесли устное замечание, очевидно, посоветовав внимательнее смотреть на часы.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о намерении жителей Центрального района обратиться с жалобой в прокуратуру. Поводом для этого послужило затягивание администрацией Волгограда процедуры по внедрению льготных абонементов на парковку для автовладельцев, проживающих в центре. 

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