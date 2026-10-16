Тревожные сирены могут внезапно сработать в Волгограде

В Волгограде приступили к работам по перенастройке системы централизованного оповещения населения. Как сообщили в мэрии, специалисты проверяют исправность оборудования по тем адресам, где ранее отмечалась плохая слышимость передаваемого речевого сообщения.

В связи с работами на территории Волгограда возможно локальное кратковременное включение устройств. Это не потребует принятия мер безопасности, пояснили в администрации.