Тревожные сирены могут внезапно сработать в Волгограде

В Волгограде приступили к работам по перенастройке системы централизованного оповещения населения. Как сообщили в мэрии, специалисты проверяют исправность оборудования по тем адресам, где ранее отмечалась плохая слышимость передаваемого речевого сообщения.
В связи с работами на территории Волгограда возможно локальное кратковременное включение устройств. Это не потребует принятия мер безопасности, пояснили в администрации.
Ранее жители двух районов Волгограда – Краснооктябрьского и Тракторозаводского – сообщали о странных звуках, которые продолжали транслироваться после отключения тревожной сирены. А некоторые волгоградцы сообщали о нечетком речевом оповещении.