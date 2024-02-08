Водитель сгорел в кабине. Стали известны подробности смертельного ДТП с фурами под Волгоградом

В Волгоградской области устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП с участием двух фур и легковушки в Камышинском районе, сообщает V102.RU. Авария произошла сегодня, 8 февраля, в 06.50 на 489 километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград.





— По предварительной информации, 37-летний водитель за рулем автомобиля MAN выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовой автомашиной Renault, после чего прицеп грузовика MAN столкнулся с автомашиной ВАЗ-2110 под управлением 27-летнего водителя, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии загорелся автомобиль Renault, водитель скончался. Водителей грузовика MAN и ВАЗа, а также 28-летнюю пассажирку легковушки доставили в больницу.





— На месте аварии работают руководство и экипажи ДПС Госавтоинспекции МО МВД России «Камышинский», следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС. По факту ДТП организована проверка, — добавили в областном главке МВД.

В пресс-службе МЧС по региону пояснили, что прибывшие к месту ДТП сотрудники Камышинского местного пожарно-спасательного гарнизона вместе со службой спасения деблокировали пострадавшую из легкового автомобиля и передали врачам скорой.





— В результате дорожно-транспортного происшествия произошло воспламенение ГСМ. Пожарно-спасательными расчетами возгорание оперативно ликвидировано, — уточнили в областном главке МЧС.

Ранее очевидцы сообщали об аварии в районе села Дворянское. Уточнялось, что водитель фуры сгорел.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области