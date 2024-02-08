В Волгоградской области легковушку смяло фурами: видео

В Камышинском районе Волгоградской области сегодня, 8 февраля, произошло ДТП с участием двух фур и легковушки. Сообщается о погибшем.

— Трасса Саратов — Камышин. Авария в районе села Дворянское. Здесь ад, есть погибшие. Водитель фуры сгорел, — передают очевидцы.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области журналистам V102.RU факт вызова пожарных расчетов к месту аварии подтвердили.

Судя по кадрам с места происшествия, легковой автомобиль примяло прицепом от фуры. Один из грузовиков остался на трассе и загорелся, второй оказался в кювете. На дороге разбросаны перевозившиеся грузовым транспортом кеги.

Подробности происшествия уточняются.

Видео: Vadimirik / t.me