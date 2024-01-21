Расследования

Прокуратура обжалует решение суда в Волгограде по душившей ребенка Ахметовой

Расследования 21.01.2024 11:53
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21.01.2024 11:53


Прокуратура Волгоградской области 21 января заявила, что обжалует решение Дзержинского районного суда, который отказался лишить родительских прав скандальную блогершу Анастасию Ахметову, передает V102.RU.

Ранее Дзержинский районный суд Волгограда отказался лишать 24-летнюю Ахметову родительских прав на малолетнюю дочь, которую она била и пыталась задушить подушкой. При этом на женщину заведено уголовное дело за жестокое обращение с ребенком. Суд ограничился предупреждением в адрес блогерши о необходимости изменения своего отношения к воспитанию девочки. 

- По мере поступления в прокуратуру судебного решения оно будет обжаловано в апелляционном порядке, - говорится в сообщении надзорного ведомства. - В настоящее время малолетняя девочка находится в социальном учреждении, ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

В прокуратуре также сообщили, что провели проверку по информации о противоправных действиях Ахметовой в отношении малолетней дочери.

Установлено, что 24-летняя блогер не исполняла родительские обязанности в отношении 9-ти месячной дочери в части надлежащего ухода и содержания. 

- Более того, женщина допускала жестокое обращение с младенцем - наносила удары подушкой, фиксируя противоправные действия на видео, - поясняет прокуратура.

На основании материалов прокурорской проверки в отношении Ахметовой было возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это соединено с жестоким обращением с ребенком). Дело находится на контроле у прокуратуры. Иск о лишении Ахметовой родительских прав был подан прокурором Дзержинского района.

Суд состоялся в пятницу, 19 января, однако Ахметова на него не пришла якобы по той причине, что она заболела после крещенских купаний. Однако в этот день она опубликовала кадр из спортзала на странице запрещенной в России соцсети. 

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