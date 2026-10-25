В Волжском история с кражей детских качелей получила продолжение





В Волгоградской области детские качели, которые под покровом ночи были украдены в сквере на улице Пионерская в Волжском, после огласки этой истории вернули. Как сообщили в администрации Волжского, как стемнело качели в сквер подбросило неизвестное лицо, действия которого снова записала камера видеонаблюдения.

Городские власти не исключают, что действовало одно и то же лицо, которое испугалось содеянного после того, как об этом написали СМИ. Однако избежать ответственности этому человеку не удастся.

– Заявление по-прежнему в правоохранительных органах. Воровку ищут, – сообщили в администрации.

Напомним, что городское имущество украла неизвестная женщина. Она покачалась на качелях, а потом решила забрать сиденье от них с собой. Действия злоумышленницы попало на видео.

Видео: администрации Волжского