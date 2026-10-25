В Волгограде ждут самолет из Еревана и отменяют московские рейсы

Четыре московских рейса – два на прилет и столько же на вылет – отменены в аэропорту Волгограда на фоне действующей почти 4 часа в регионе беспилотной опасности. Этот режим был объявлен накануне поздно вечером и снят в 02:37 мск.

По информации аэропорта, накануне в 21:50 мск не прилетел в Волгоград из Москвы самолет авиакомпания «Победа» и, соответственно, обратный рейс также был отменен. Запланированный вылет в 9:45 мск 25 октября также не состоится.

Задерживается и самолет из Еревана авиакомпании «Россия». Его прибытие ожидают в Волгограде в 10:00 мск вместо 09:25 мск по расписанию.

Фото из архива V102.RU