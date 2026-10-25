Волгоградцам напомнили о праве на бесплатные лекарства

Право на получение бесплатных лекарств или препаратов с 50-процентной скидкой имеют преимущественно льготные категории граждан. К льготникам относятся участники СВО, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий на территории других государств, люди с инвалидностью, дети до трех лет или до шести, но из многодетных семей, а также родители и жены погибших военнослужащих, сообщает портал «Объясняем.рф».

Бесплатные лекарства также выдаются при определенных заболеваниях, таких как онкология, сахарный диабет, ВИЧ, ДЦП, рассеянный склероз.

Лекарства в половину их стоимости положены гражданам с маленькой пенсией по старости, инвалидности или при потере кормильца. Чтобы воспользоваться таким правом нужно обратиться в поликлинику.