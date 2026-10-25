Оперативные службы Волгоградской области 25 октября предупредили жителей об угрозе ракетного удара. Как сообщает МЧС России по региону, ракетная опасность объявлена в 11:34 мск.

– Отключите газ, воду, электричество и проследуйте в ближайшее укрытие, а при его отсутствии в ближайшее заглубленное помещение подземного пространства (подвал, погреб, подземный паркинг, метрополитен и т.п.), – советуют в МЧС.

Также жителям рекомендовано взять с собой документы, питьевую воду, теплую одежду и необходимые лекарства. В момент опасности не стоит подходить к окнам и пользоваться лифтами.

Напомним, что ночью в Волгоградской области действовала беспилотная опасность. Минобороны сообщили о ликвидации беспилотников ВСУ над регионом.