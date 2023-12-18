Расследования

«Тюрьма ее ждет»: душившая свою семимесячную дочь волгоградка валит вину на мужа-участника СВО

Расследования 18.12.2023 22:42
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18.12.2023 22:42


В Дзержинском районном суде Волгограда состоялось очередное заседание по административному делу в отношении 24-летней местной жительницы Анастасии Ахметовой, которую хотят лишить родительских прав за издевательства, в том числе попытки удушения подушкой своей семимесячной дочери, сообщает V102.RU со ссылкой на картотеку райсуда. 

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин анонсировал процесс в отношении Ахметовой, которую политик назвал  матерью-наркоманкой и эскортницей. 

— Аплодирую сотрудникам прокураторы Волгоградской области. Как они в суде размазали это чудо по фамилии Ахметова, наркоманку-эскортницу. Слава Богу, мы вовремя отреагировали и органы власти забрали ребенка у этого чудовища. Я пока анализирую ситуацию и у меня сложилось впечатление, что Ахметова недооценивает масштаб происходящего. Тюрьма ее ждет, там она и будет блогером, — заявил в своем Telegram политик. 

В суде, как стало известно корреспондентам программы «ЧП», Ахметова взвалила всю вину на своего супруга, который сейчас находится в зоне СВО. Волгоградка настаивает, что избиение ребенка было криком отчаяния, так как на тот момент она узнала о романе мужа с ее бывшей лучшей подругой. К тому же спутник Ахметовой, по ее уверениям, оставил ее с кредитом почти в миллион рублей.

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали, что в Волгоград 16 ноября прибыл политик Виталий Бородин, который заявил о пытках 7-месячной девочки ее родной матерью. В Волгоградской области политик пытается разобраться в других преступлениях, в которых подозревают мать ребенка. В частности, 24-летняя Анастасия Ахметова может быть причастна к нападению на блогера Елизавету Баргаеву.

Напомним, блогер Лиза Баргаева заявила о двух совершенных на нее нападениях. По ее словам, первый раз Ахметова ударила ее битой, а затем со своей подругой вырубила ее электрошокером и избивала до потери сознания. Баргаева утверждала, что таким образом ей отомстили после того, как она попыталась привлечь внимание к тому, что вытворяет молодая мать со своим ребенком.

Видео с истязаниями младенца появилось в Telegram Виталия Бородина, где на кадрах девушка в татуировках употребляет наркотики, а после прикладывает подушку к лицу девочки и затем бьет ее. Уголовное дело возбудили после прокурорской проверки. 

Видео: «НТВ»

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