Пыльная буря после Волгограда накрыла Камышин

Облако пыли, которое движется со стороны Казахстана, вслед за Волгоградом накрыло Камышин. По данным погодного сервиса Ventusky, в настоящее время пылевые бури бушуют в Азии. Ветром пылевое облако гонит в сторону российских регионов – в Астраханскую и Волгоградскую области.

В Волгограде это явление наблюдалось накануне, а сегодня последствия азиатской бури ощущают на себе жители Камышина. Потоки пыли, судя по карте погодного сервиса, несутся в сторону этого города в Волгоградской области.





Фото из архива V102.RU

Скриншот с сервиса Ventusky