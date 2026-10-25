Отбой ракетной опасности объявлен в Волгоградской области в 12:43 мск – с момента объявления тревоги и воя сирен прошло чуть больше часа.

По данным РСЧС, угроза ракетного удара в регионе миновала. Жителям можно покинуть убежища.

Мониторинговые каналы сообщают, что аналогичная тревога в воскресенье днем была объявлена еще в ряде областей, таких как Ростовская, Липецкая, Тамбовская и Калужская. Здесь также идет отбой опасности.

Напомним, что ракетная опасность в Волгоградской области была объявлена в 11:34 мск 25 октября. Жителей Волгограда предупредили об опасности и звуком сирен, которые звучали в городе.