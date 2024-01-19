Расследования

В суде Волгограда душившей дочь Ахметовой дали второй шанс

Расследования 19.01.2024 20:22
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19.01.2024 20:22

В Дзержинском районном суде Волгограда сегодня, 19 января, вынесли решение по делу о лишении родительских прав в отношении 24-летней местной жительницы Анастасии Ахметовой, на которую возбуждено уголовное дело за жестокое обращение со своей семимесячной дочерью.

Как сообщает V102.RU, суд постановил отказать в иске прокуратуры и администрации Дзержинского района, а Ахметову предупредить о необходимости изменения своего отношения к воспитанию малолетней дочери. Контроль за исполнением родительских обязанностей со стороны Ахметовой возложить на районные органы опеки.

Официальный представитель прокуратуры региона Оксана Черединина сообщила журналистам информагентства, что на решение Дзержинского суда будет подана апелляция, особо подчеркнув, что Ахметова своими действиями ставила под угрозу жизнь и здоровье собственного ребенка.

Подробнее о позициях сторон в прениях — в видеорепортаже «Высоты 102». 



В сегодняшнее заседание сама Ахметова не явилась. Как пояснил ее представитель Андрей Кулешов, его доверительница окунулась в крещенскую купель и заболела. Истязавшая свою дочь волгоградка попала в объектив фотокорреспондента на Ангарском пруду 19 января.  

Также при исследовании материалов дела, в том числе в ходе опросов свидетелей, родственников и соседей выяснилось, что Ахметова ведет разгульный образ жизни, нередко находится дома в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, оказывает услуги интимного характера, щеголяет связями в криминальном мире, ездит пьяной без прав, неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей. При этом на специализированных учетах не состоит, что подтверждается ответами на официальные запросы суда.  

К слову, у Ахметовой есть еще и малолетний сын, воспитанием которого, согласно материалам дела, занимаются мать и бабушка блогера. Также из письменных пояснений стало известно, что соседи слышали угрозы от Ахметовой выбросить девочку в окно. 

Интересен тот факт, что пострадавший от рук матери ребенок с ноября 2023 года помещен в специализированное медучреждение. Горе-мать, по словам прокурора, в период с 27 декабря прошлого года по настоящий день ни разу не навестила свою родную дочь. 

Как стало известно журналистам информагентства, дочь Ахметовой пока будет находиться в медучреждении. В Дзержинском районном суде идет еще один процесс, на этот раз административный об оспаривании изъятия пострадавшего ребенка.  

Видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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