Аэропорт Волгограда сообщил о задержке шести рейсов

Шесть рейсов задерживаются в волгоградском аэропорту 25 октября. Согласно справочной аэропорта, с опозданием в город на Волге ждут самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга.

По состоянию на 14:00 мск время прибытия рейса авиакомпании «Победа» из Москвы перенесено с 15:35 на 17:05 мск. «Аэрофлот» также уведомил о задержке рейса, который прилетит в Волгоград из Шереметьево в 20:10 вместо 18:40 мск. Соответственно обратные вылеты также переносятся на более позднее время.

Задерживается и самолет из Санкт-Петербурга авиакомпании «Победа». Прибытие отложено с 20:10 на 23:25 мск. Вылет обратно назначен на 23:55 мск вместо 20:40 мск.

Напомним, что задержки и отмены рейсов в аэропорту Волгограда происходят на фоне беспилотной и ракетной опасности, которая объявляется и в регионах РФ.