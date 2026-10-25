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Общество

«Аленький цветочек» вместо «Ромео и Джульетта»: волгоградцы озадачены заменой спектаклей в НЭТ

Общество 25.10.2026 08:39
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25.10.2026 08:39


Новый экспериментальный театр Волгограда уведомил зрителей о замене десятка спектаклей и отмене одного в октябре-ноябре. Культурное учреждение просит прощение за такое решение у любителей театра, которые в свою очередь высказывают свое возмущение в соцсетях НЭТа.

Зрители, которые приобрели билеты, недовольны тем, что были нарушены их планы, к которым они готовились давно. Также театралы недоумевают по поводу неравнозначных замен спектаклей. Так, например, 25 октября вместо двух показов спектаклей «Ромео и Джульетта» пройдет два показа сказки «Аленький цветочек».

– Вместо Ромео и Джульетта, аленький цветочек, это вообще как??? Никак не равноценная замена спектакля. Мы конечно билеты сдали. Мы на этот спектакль с прошлого года пытались попасть, не было билетов, тут такое счастье было что билеты смогли купить и опять всё закончилось неудачно, – пишут горожане (пунктуация и орфография автора сохранена - ред.).

Волгоградцы недовольны и тем, что потеряли в деньгах при возврате билетов, хотя спектакли заменили не по их вине.

По информации НЭТ, помимо нескольких замен в театре 15 ноября отменен спектакль «Варшавская мелодия».

15 ноября спектакль «Варшавская мелодия» отменён. По многочисленным просьбам зрителей появился дополнительный показ спектакля «А зори здесь тихие…». Возврат оформляется по месту приобретения по 15 ноября, – говорится в сообщении Нового экспериментального театра. – Мы искренне сожалеем, если эти изменения нарушили ваши планы, и приносим извинения за доставленные неудобства.

В НЭТ также пояснили, что замена и отмена ряда спектаклей связана с переоформлением лицензионных соглашений с правообладателями.

Фото из архива V102.RU

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