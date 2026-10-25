Новый экспериментальный театр Волгограда уведомил зрителей о замене десятка спектаклей и отмене одного в октябре-ноябре. Культурное учреждение просит прощение за такое решение у любителей театра, которые в свою очередь высказывают свое возмущение в соцсетях НЭТа.

Зрители, которые приобрели билеты, недовольны тем, что были нарушены их планы, к которым они готовились давно. Также театралы недоумевают по поводу неравнозначных замен спектаклей. Так, например, 25 октября вместо двух показов спектаклей «Ромео и Джульетта» пройдет два показа сказки «Аленький цветочек».

– Вместо Ромео и Джульетта, аленький цветочек, это вообще как??? Никак не равноценная замена спектакля. Мы конечно билеты сдали. Мы на этот спектакль с прошлого года пытались попасть, не было билетов, тут такое счастье было что билеты смогли купить и опять всё закончилось неудачно, – пишут горожане (пунктуация и орфография автора сохранена - ред.).

Волгоградцы недовольны и тем, что потеряли в деньгах при возврате билетов, хотя спектакли заменили не по их вине.

По информации НЭТ, помимо нескольких замен в театре 15 ноября отменен спектакль «Варшавская мелодия».

– 15 ноября спектакль «Варшавская мелодия» отменён. По многочисленным просьбам зрителей появился дополнительный показ спектакля «А зори здесь тихие…». Возврат оформляется по месту приобретения по 15 ноября, – говорится в сообщении Нового экспериментального театра. – Мы искренне сожалеем, если эти изменения нарушили ваши планы, и приносим извинения за доставленные неудобства.

В НЭТ также пояснили, что замена и отмена ряда спектаклей связана с переоформлением лицензионных соглашений с правообладателями.

Фото из архива V102.RU