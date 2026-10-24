В Волгоградском перинатальном центре выходили 890-граммовую малышку





Специалисты перинатального центра №2 в Волгограде выходили новорождённую с экстремально низкой массой тела. Как сообщили в облздраве, девочка Амина появилась на свет на 32-й неделе беременности весом 890 граммов и ростом 34 сантиметра. Из-за выраженной задержки внутриутробного развития медики приняли решение об экстренном кесаревом сечении.

Первые две недели ребёнок находился в отделении реанимации и интенсивной терапии новорождённых, затем лечение продолжилось в отделении патологии новорождённых и недоношенных детей. Специалистам пришлось преодолеть ряд осложнений: длительную кислородную зависимость, нарушения работы желудочно-кишечного тракта и инфекционные заболевания.

Благодаря комплексной терапии и круглосуточному наблюдению состояние девочки стабилизировалось. При достижении веса 1800 граммов кислородную поддержку полностью прекратили. Сейчас Амина самостоятельно дышит, активно развивается, хорошо прибавляет в весе и не имеет проблем со здоровьем, препятствующих выписке. Ребёнок вместе с мамой отправился домой.

Работа по повышению доступности и качества медицинской помощи женщинам в Волгоградской области продолжается в рамках региональных и федеральных программ здравоохранения, а также национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Фото: комитет здравоохранения Волгоградской области