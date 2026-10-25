Брусчатку вокруг собора в центре Волгограда переложат за 4 миллиона

Покрытие из натурального камня, которым 6 лет назад была выложена территория вокруг собора Александра Невского в Волгограде, потребовало ремонта. Опубликовано извещение о проведении закупки у единственного поставщика на выполнение работ по перекладке гранитной плитки у собора на сумму 4,2 миллиона рублей.

Исполнителю муниципального контракта нужно разобрать гранитный тротуар из мелкоразмерного камня и уложить его вновь на основу из цементно-песчаной смеси. Предусмотрено и устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов.

Согласно муниципальному контракту, подрядчик должен выполнить все в срок до 14 ноября текущего года. Рабочие уже приступили к разбору гранитной брусчатки у собора напротив памятника Александру Невскому.

Напомним, что осенью 2020 года вокруг собора была выложена каменная брусчатка на площади 1300 кв.м. Тогда сообщалось, что для этого использовался колотый камень, который в природных условиях существует на севере нашей страны.

Фото из архива V102.RU