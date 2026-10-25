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Общество

Брусчатку вокруг собора в центре Волгограда переложат за 4 миллиона

Общество 25.10.2026 10:49
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25.10.2026 10:49


Покрытие из натурального камня, которым 6 лет назад была выложена территория вокруг собора Александра Невского в Волгограде, потребовало ремонта. Опубликовано извещение о проведении закупки у единственного поставщика на выполнение работ по перекладке гранитной плитки у собора на сумму 4,2 миллиона рублей.

Исполнителю муниципального контракта нужно разобрать гранитный тротуар из мелкоразмерного камня и уложить его вновь на основу из цементно-песчаной смеси. Предусмотрено и устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов. 

Согласно муниципальному контракту, подрядчик должен выполнить все в срок до 14 ноября текущего года. Рабочие уже приступили к разбору гранитной брусчатки у собора напротив памятника Александру Невскому. 

Напомним, что осенью 2020 года вокруг собора была выложена каменная брусчатка на площади 1300 кв.м. Тогда сообщалось, что для этого использовался колотый камень, который в природных условиях существует на севере нашей страны.

Фото из архива V102.RU

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