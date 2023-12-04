«Наркоманка и эскортница»: душившую семимесячную дочь мать-садистку ждет суд в Волгограде

В Волгограде завтра, 5 декабря, состоится суд в отношении 24-летней жительницы Дзержинского района Анастасии Ахметовой, на которую завели уголовное дело после видео с попытками удушения подушкой собственной семимесячной дочери, сообщает V102.RU со ссылкой на политика Виталия Бородина.

— Завтра в Волгограде состоится суд в отношении Анастасии Ахметовой — матери-наркоманки и эскортницы, которая чуть не придушила подушкой грудного ребенка, — написал в своем Telegram глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией. — По моей инициативе органы власти возбудили уголовное дело против Ахметовой и забрали ребенка в дом малютки. Завтра будет решаться судьба ребенка. В ближайшее время в отношении Ахметовой будет возбуждено еще одно уголовное дело о покушении на убийство Лизы Баргаевой.

Бородин уточнили, что «на данный момент проводится тщательная проверка, идет сбор доказательной базы, устанавливаются все участники и проводится ряд экспертиз».

— Надеюсь, суд завтра вынесет правильное решение, и тем самым мы спасем ребенка от матери-тирана. И это еще не все. В ближайшее время выходит расследование полноценное, со всеми фактами, и много людей уже дали свою точку зрения по поводу Ахметовой, кто она и чем занимается на территории Волгоградской области, — добавил Виталий Бородин.

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали, что в Волгоград 16 ноября прибыл политик Виталий Бородин, который заявил о пытках 7-месячной девочки ее родной матерью. В Волгоградской области политик пытается разобраться в других преступлениях, в которых подозревают мать ребенка. В частности, 24-летняя Анастасия Ахметова может быть причастна к нападению на блогера Елизавету Баргаеву.

Напомним, блогер Лиза Баргаева заявила о двух совершенных на нее нападениях. По ее словам, первый раз Ахметова ударила ее битой, а затем со своей подругой вырубила ее электрошокером и избивала до потери сознания. Баргаева утверждала, что таким образом ей отомстили после того, как она попыталась привлечь внимание к тому, что вытворяет молодая мать со своим ребенком.

Видео с истязаниями младенца появилось в Telegram Виталия Бородина, где на кадрах девушка в татуировках употребляет наркотики, а после прикладывает подушку к лицу девочки и затем бьет ее. Уголовное дело возбудили после прокурорской проверки.

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