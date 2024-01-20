Расследования

«Заболевшая» для суда волгоградская блогер Ахметова отметилась в спортзале

Расследования 20.01.2024 07:52
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20.01.2024 07:52


Анастасия Ахметова предпочла заседанию суда, где накануне решался вопрос о лишении ее родительских прав и куда она не явилась, тренировку в спортзале. Как сообщает V102.RU, блогерша опубликовала сторис тренировки 19 января в запрещенной в России соцсети. При этом, напомним, ее представитель Андрей Кулешов объяснил отсутствие своей доверительницы тем, что она заболела после того, как окунулась в крещенскую купель.
Ранее  Дзержинский районный суд Волгограда отказался лишать 24-летнюю Ахметову родительских прав на малолетнюю дочь. При этом на женщину заведено уголовное дело за жестокое обращение с ребенком. Суд ограничился предупреждением в адрес блогерши о необходимости изменения своего отношения к воспитанию девочки. Прокуратура намерена обжаловать данное решение.
В частности, на процессе прозвучали свидетельства очевидцев, которые подтвердили, что блогерша ведет разгульный образ жизни, нередко употребляет алкоголь и наркотики, оказывает услуги интимного характера и неоднократно привлекалась к ответственности за езду в пьяном виде без прав.
Старшего сына Ахметовой уже воспитывают родственники женщины, а ее младшая дочь помещена на время судебных разбирательств в специализированное учреждение. Блогерша ни разу не навестила ее там с ноября прошлого года.


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