Расследования

Главу ФПБК возмутило решение волгоградского суда по душившей ребенка блогерше Ахметовой

Расследования 20.01.2024 20:48
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20.01.2024 20:48




Главу федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина возмутило решение Дзержинского районного суда, который отказался лишить родительских прав скандальную блогершу Анастасию Ахметову. Как сообщил Виталий Бородин в своем телеграм-канале, он попросил прокурора Волгоградской области взять на личный контроль решение суда по делу Анастасии Ахметовой и обжаловать его.
- Буквально  недавно я просил СКР взять на контроль ситуацию, где мать- эскортница и, самое главное, наркоманка, чуть не задушила грудного ребёнка, - написал он.
Глава СКР Александр Бастрыкин взял это дело на личный контроль, было возбуждено уголовное дело, напоминает активист.
- Казалось бы, должны были после такого лишить родительских прав, но наш гуманный суд вчера принял решение дать этой проститутке ещё шанс. Наверное, судья ждёт, когда будет летальный исход. Еще раз прошу прокурора взять это решение на своей личный контроль и отменить его, так как общество хочет спасти ребёнка, - заключил Бородин.
Напомним, Дзержинский районный суд ограничился предупреждением в адрес блогерши о необходимости изменения своего отношения к воспитанию девочки, несмотря на показания свидетелей. В частности, они подтвердили, что блогерша ведет разгульный образ жизни, нередко употребляет алкоголь и наркотики, оказывает услуги интимного характера и неоднократно привлекалась к ответственности за езду в пьяном виде без прав. Прокуратура уже заявила о намерении обжаловать данное решение.
Блогерша при этом сама выкладывает видео с шокирующими эпизодами своей жизни. Например, на одном из них она пытается задушить подушкой свою грудную дочь.
Старшего сына Ахметовой уже воспитывают родственники женщины, а ее младшая дочь помещена на время судебных разбирательств в специализированное учреждение. Блогерша ни разу не навестила ее там с ноября прошлого года.
На вчерашнее заседание суда блогерша не явилась якобы по той причине, что она заболела после крещенских купаний. Однако Ахметова в этот день опубликовала в запрещенной в России соцсети кадр из спортзала.
Кроме того, мамашу видели в ночном клубе. Что особенно цинично, она там пела песню «Доча моя…».  
Видео ДТП и ЧП Волгоград t.me

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