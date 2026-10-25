Подрядчика, который построит для жителей микрорайона «Комарово» в Советском районе пешеходную лестницу за 11 миллионов рублей, ищут в Волгограде. Электронный аукцион по определению исполнителя работ объявлен повторно.

В первый раз конкурс, который проводился в прошлом месяце, был признан несостоявшимся, так никто не заявил об участии в нем. Начальная цена закупки и техническая документация существенно не изменились.





Пешеходную лестницу хотят построить на территории общего пользования в микрорайоне «Комарово» по ул. академика Комарова. Сооружение спроектировано из винтовых свай и металлокаркаса. Подрядчику предстоит обустроить ступени, ограждение и благоустроить территорию с установкой скамеек и урн. Перепады высот на лестничных маршах составят примерно от 1 до 5 метров, между ними будут небольшие горизонтальные площадки. Покрытие ступенек и площадок выполнят из нескользящих материалов с учетом волгоградской погоды.

Напомним, что весной губернатор поручил создать на территории «Комарово» современные пешеходные дорожки и лестницы с учетом особенностей рельефа местности, на которой находится этот жилой микрорайон.

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