В Иловле Волгоградской области продолжается благоустройство площади Ленина. На месте устанавливается стела «Рубеж Сталинградской доблести».
Как ранее сообщалось информагентством, работы приурочены к присвоению населённому пункту почётного звания «Рубеж Сталинградской доблести» и установке одноимённой стелы.
Порядка 16,5 млн рублей пойдут на обустройство современного тротуара. Ориентировочно вымощено будет чуть меньше 3 тыс. кв. метров. Для этого будут использованы два вида покрытия. Также здесь будут установлены бордюры и обустроены асфальтированные проезды.
Ещё порядка 4 млн рублей потратят на установку 20 лавочек, шести урн. Также проектом предусмотрено высадка 8 крупномерных деревьев и разбивка газона.
В общей сложности на эти цели из бюджета выделено 27,3 млн рублей. Подрядчик должен будет выполнить благоустройство в предельно сжатые сроки – до 31 декабря 2026 года.
Фото: администрация Иловлинского района