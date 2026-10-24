



В Иловле Волгоградской области продолжается благоустройство площади Ленина. На месте устанавливается стела «Рубеж Сталинградской доблести».

Как ранее сообщалось информагентством, работы приурочены к присвоению населённому пункту почётного звания «Рубеж Сталинградской доблести» и установке одноимённой стелы.





Порядка 16,5 млн рублей пойдут на обустройство современного тротуара. Ориентировочно вымощено будет чуть меньше 3 тыс. кв. метров. Для этого будут использованы два вида покрытия. Также здесь будут установлены бордюры и обустроены асфальтированные проезды.

Ещё порядка 4 млн рублей потратят на установку 20 лавочек, шести урн. Также проектом предусмотрено высадка 8 крупномерных деревьев и разбивка газона.





В общей сложности на эти цели из бюджета выделено 27,3 млн рублей. Подрядчик должен будет выполнить благоустройство в предельно сжатые сроки – до 31 декабря 2026 года.

Фото: администрация Иловлинского района