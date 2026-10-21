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Под Волгоградом рецидивистку осудили за удар полицейского и вымогательство

Расследования 21.10.2026 12:53
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21.10.2026 12:53


Старополтавский районный суд в Волгоградской области приговорил к 3 годам и 2 месяцам колонии общего режима 40-летнюю местную жительницу. Ранее судимую женщину признали виновной по трем статьям УК РФ: незаконное проникновение в жилище, вымогательство и применение насилия в отношении представителя власти при исполнении должностных обязанностей, сообщили в прокуратуре региона. 

Установлено, что преступление она совершила 19 июня этого года в отношении инвалида I группы, к которому ночью пробралась в дом. Под угрозой похожего на пистолет предмета, она потребовала у мужчины 20 тысяч рублей. Потом она не менее четырех раз ударила его по голове, заставив выйти из домовладения. Потерпевший пообещал, что на следующий день переведет на карту вымогательнице указанную сумму, но попал в больницу. Об этой криминальной истории стало известно сотрудникам правоохранительных органов.

В СУ СУР по Волгоградской области уточнили, что при доставлении подсудимой в территориальный отдел органов внутренних дел она нанесла удар сотруднику полиции.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.  

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