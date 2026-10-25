500 волгоградских школьников научились управлять дронами

В Волгограде за месяц десять образовательных учреждений обучили 500 школьников навыкам управления беспилотниками. В ходе серии открытых уроков подросткам давали не только теоретические знания, но и практический опыт.

Как уточнили в комитете молодежной политики Волгоградской области, школьники прошли тренировку на симуляторе полета, а затем выполнили базовые маневры на учебном дроне.

Открытые уроки прошли в школах № 24, № 57, № 77, № 100, № 110, № 59 им. полного кавалера ордена Славы Н.П. Красюкова, молодежном центре «Паритет», лицее № 10, гимназии № 10 Кировского района Волгограда и Волгоградском техникуме железнодорожного транспорта –филиале РГУПС. Подростки узнали о дронах разных классов и разобрались, чем отличаются их летные характеристики и сферы применения.

Работа с молодежью и создание условий для освоения востребованных технологий соответствуют целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети». Задачи по совершенствованию патриотической работы и развитию необходимой для этого инфраструктуры поставлены губернатором Андреем Бочаровым.

Фото из архива V102.RU