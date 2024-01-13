В Руднянском районе Волгоградской области найдены тела мужа и жены. Как сообщает V102.RU, семейная пара четверо суток не появлялась на улице и соседи забили тревогу.

— Мужчину и его супругу в доме обнаружил сосед, решивший их проведать. Домовладение газифицировано, отапливается печью с газовой форсункой без автоматического отключения и прямой тягой. На момент обнаружения тел, кран подачи газа отопительной печи был открыт, из форсунки осуществлялась подача газа, при этом печь не горела, — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.

В СУ СКР по региону уточнили, что предположительно, сильный ветер мог задуть огонь форсунки. Предварительная причина смерти — отравление бытовым газом. Никаких признаков, указывающих на насильственную смерть, не обнаружено. Начата проверка.

Известно, что мужу было 63 года, его супруге — 59 лет. Трагедия произошла в селе Русская Бундевка в доме по улице Мелиораторов.

Фото: архив ИА «Высота 102»

Еще по теме:

Неисправная колонка чуть не убила двух жительниц Волгограда

В Волгоградской области селянин задохнулся в собственном доме