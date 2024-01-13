Расследования

Четыре дня не выходили из дома. Под Волгоградом сосед нашел мертвыми семейную пару

Расследования 13.01.2024 18:00
0
13.01.2024 18:00


В Руднянском районе Волгоградской области найдены тела мужа и жены. Как сообщает V102.RU, семейная пара четверо суток не появлялась на улице и соседи забили тревогу. 

— Мужчину и его супругу в доме обнаружил сосед, решивший их проведать. Домовладение газифицировано, отапливается печью с газовой форсункой без автоматического отключения и прямой тягой. На момент обнаружения тел, кран подачи газа отопительной печи был открыт, из форсунки осуществлялась подача газа, при этом печь не горела, — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. 

В СУ СКР по региону уточнили, что предположительно, сильный ветер мог задуть огонь форсунки. Предварительная причина смерти — отравление бытовым газом. Никаких признаков, указывающих на насильственную смерть, не обнаружено. Начата проверка. 

Известно, что мужу было 63 года, его супруге — 59 лет. Трагедия произошла в селе Русская Бундевка в доме по улице Мелиораторов.  

Фото: архив ИА «Высота 102»  

Еще по теме: 

Неисправная колонка чуть не убила двух жительниц Волгограда

В Волгоградской области селянин задохнулся в собственном доме

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
12.01.2024 15:33
Расследования 12.01.2024 15:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.01.2024 17:40
Расследования 11.01.2024 17:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.01.2024 13:19
Расследования 11.01.2024 13:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2024 19:19
Расследования 10.01.2024 19:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2024 15:35
Расследования 10.01.2024 15:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2024 12:49
Расследования 10.01.2024 12:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2024 09:33
Расследования 10.01.2024 09:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.01.2024 17:08
Расследования 09.01.2024 17:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.01.2024 13:43
Расследования 08.01.2024 13:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.01.2024 17:18
Расследования 06.01.2024 17:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.01.2024 11:12
Расследования 04.01.2024 11:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.01.2024 21:27
Расследования 03.01.2024 21:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.01.2024 18:33
Расследования 03.01.2024 18:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.01.2024 16:55
Расследования 02.01.2024 16:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.01.2024 10:14
Расследования 02.01.2024 10:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:46
На юге Волгограда слесарь умер на рабочем местеСмотреть фотографии
19:42
Момент падения модели самолета на АЗС в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
18:47
Замерзавших братьев-велосипедистов из Анапы спасли на волгоградской трассеСмотреть фотографии
18:15
«Это естественный момент»: эксперт рассказал, почему волки потянулись в села Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:00
Четыре дня не выходили из дома. Под Волгоградом сосед нашел мертвыми семейную паруСмотреть фотографии
16:57
Куда жаловаться на перебои с отоплением на севере Волгограда? Список номеровСмотреть фотографии
16:30
В Волжском бригаду СМП с пациентом протаранил неуступчивый водительСмотреть фотографии
16:08
В Волгограде после январских праздников бесследно пропал мужчинаСмотреть фотографии
15:15
В регионах России создают штабы по борьбе с экстремизмомСмотреть фотографии
13:57
«Либо задохнемся, либо околеем»: волгоградцы мерзнут и ждут удара током из-за криминальной УКСмотреть фотографииCмотреть видео
12:35
Жители Волгограда в 2024 году проверят на себе эффект «китайского» паденияСмотреть фотографии
12:09
Волгоградцам вернут деньги из-за пожара на складе WildberriesСмотреть фотографии
10:54
В Волгоградской области после январских праздников скакнули цены на бензинСмотреть фотографии
09:48
Выходные испытают волгоградцев жестоким морозом и ледяным ветромСмотреть фотографии
09:15
В Минсельхозе озвучили, когда подешевеют куриные яйцаСмотреть фотографии
08:16
В Волжском 10 расчетов тушили мебельную фабрикуСмотреть фотографии
22:04
Арбитраж оставил в черном списке провалившую в Михайловке капремонт домов компанию из ЧечниСмотреть фотографии
21:35
Упавшая на АЗС модель самолета напугала жителей ВолгоградаСмотреть фотографии
21:31
Волгоградская теннисистка пробилась на турнир «Большого шлема»Смотреть фотографии
20:50
Андрей Бочаров потребовал не оставлять людей в «заложниках некомпетенции»Смотреть фотографии
20:33
Волгоградского судью Владимира Васильева проводили в почетную отставкуСмотреть фотографии
20:23
Спецкор ИА «Высота 102» отмечен наградой Союза журналистов РоссииСмотреть фотографии
20:07
Почетные волгоградцы могут бесплатно вставить зубы и отдохнуть в санаторииСмотреть фотографии
18:56
Пес из Волжского Верный «дошел» до Берлина. Невероятная история обычной собакиСмотреть фотографии
18:00
«Ротору» до 2025 года дали 655 миллионов рублейСмотреть фотографии
17:15
Двое подростков из Волгограда задержаны полицией в ЗнаменскеСмотреть фотографии
16:40
Бочаров подписал постановление о выплате врачам по 2 млн рублейСмотреть фотографии
16:14
Морозы до - 31 придут в выходные в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
15:33
Аварийный дом в Волгограде с рухнувшим потолком при запуске отопления залило кипяткомСмотреть фотографии
14:47
«Ротор» выиграл у любителей-африканцев в КрымскеСмотреть фотографии
 