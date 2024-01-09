Происшествия

Неисправная колонка чуть не убила двух жительниц Волгограда

Происшествия 09.01.2024 09:57
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09.01.2024 09:57


В одну из городских больниц накануне госпитализировали двух жительниц Волгограда, отравившихся угарным газом, сообщает V102.RU. 

— Скорая забрала пострадавших из Краснооктябрьского района. В частном доме оказалась неисправна газовая колонка. Женщины сильно отравились, — рассказал собственный источник «Высоты 102» в экстренных службах. 

Известно, что пострадали две жительницы частного домовладения по улице Руднева. Одной из волгоградок — 32 года, другой — 22. 

В комитете здравоохранения Волгоградской области в ответ на запрос журналистов информагентства пояснили, что пациентки проходят лечение в отделении острых отравлений больницы № 25. 

— Врачи оценивают состояние пострадавших как стабильное, средней степени тяжести, — добавили в облздраве.         

Скриншот: Google Maps 

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