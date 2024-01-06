В Волгоградской области селянин задохнулся в собственном доме

Происшествия 06.01.2024 21:12
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06.01.2024 21:12
В селе Новинка Жирновского района погиб 64-летний мужчина. Как сообщает V102.RU со ссылкой на экстренные службы, трагедия произошла накануне – в одном из домов села было обнаружено тело мужчины. При этом в домовладении ощущался сильный запах газа.
По предварительной версии, мужчина мог скончаться от отравления угарным газом из-за неисправного газового оборудования.
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