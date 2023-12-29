Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с гибелью женщины и ее двоих детей на пожаре в городе Калач-на-Дону, передает V102.RU.

Как уточнила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, погибли 34-летняя женщина и ее 2-летняя и 6-летняя дочки.

- По имеющимся данным возгорание произошло в частном домовладении около 00:15. Предварительная причина возгорания – неисправность электропроводки. На место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов выезжал прокурор Калачевского района Волгоградской области Денис Шульга, - рассказала Черединина.





Ранее сообщалось, что СУ СКР по Волгоградской области по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности трем лицам).

Установлено, что пожар произошел в ночь с 28 на 29 декабря в частном доме по переулку Буденного в Калаче-на-Дону. В домовладении проживала семья из шести человек.

По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки.

В больницу с места происшествия с отравлением угарным газом доставлен ребенок 2021 года рождения. Глава семьи и еще один несовершеннолетний ребенок не пострадали, так как в момент возгорания их дома не было.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия.

Фото: прокуратуры Волгоградской области / СУ СКР по Волгоградской области