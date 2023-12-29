Происшествия

Двое детей и их мать погибли на пожаре в Волгоградской области

Происшествия 29.12.2023 08:48
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29.12.2023 08:48


Двое детей и их мать погибли этой ночью на пожаре в Калачевском районе Волгоградской области, еще один ребенок госпитализирован. Об этом V102.RU сообщили в ГУ МЧС России по региону.

- Сегодня, в 0.02ч. поступило сообщение о пожаре в Калачевском районе, при пожаре в частном доме (размер в плане 8х8) горел по всей площади - обнаружены трое погибших, двое из них дети, еще один ребенок спасен, в тяжелом состоянии – госпитализирован, - сообщили в оперативном ведомстве.

По уточненным данным, погибла 34-летняя женщина, 6-летний мальчик и годовалая девочка.

Пожар удалось потушить за 48 минут. Причины возгорания установят специалисты испытательной пожарной лаборатории, которые выехали на место происшествия.

В СУ СКР по Волгоградской области сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности трем лицам).

На данный момент установлено, что пожар произошел в ночь с 28 на 29 декабря в частном доме по переулку Буденного в Калаче-на-Дону. В домовладении проживала семья из шести человек. Скончались женщина и ее двое детей 2022 и 2017 годов рождения.

По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки.

В больницу с места происшествия с отравлением угарным газом доставлен ребенок 2021 года рождения. Глава семьи и еще один несовершеннолетний ребенок не пострадали, так как в момент возгорания их дома не было.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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