В фарватере шлюза на юге Волгограда обнаружили трупы двух рыбаков

В Красноармейском районе Волгограда спасатели извлекли из воды тела двух мужчин. Как сообщает ИА «Высота 102», трупы были обнаружены накануне, 24 декабря, в фарватере второго шлюза судоходного канала.

По данным информационного агентства, мужчины утонули во время зимней рыбалки. Известно, что на берег Волги они отправились утром 23 декабря, с тех пор живыми родные их не видели.

Мужчинам было по 50 и 49 лет. Оба трудились на одном предприятии, расположенном на юге Волгограда.

По предварительным данным, смерть мужчин наступила в результате утопления. В настоящее время тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет названа настоящая причина гибели волгоградцев.