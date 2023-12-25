Расследования

В фарватере шлюза на юге Волгограда обнаружили трупы двух рыбаков

Расследования 25.12.2023 10:16
0
25.12.2023 10:16


В Красноармейском районе Волгограда спасатели извлекли из воды тела двух мужчин. Как сообщает ИА «Высота 102», трупы были обнаружены накануне, 24 декабря, в фарватере второго шлюза судоходного канала. 

По данным информационного агентства, мужчины утонули во время зимней рыбалки. Известно, что на берег Волги они отправились утром 23 декабря, с тех пор живыми родные их не видели. 

Мужчинам было по 50 и 49 лет. Оба трудились на одном предприятии, расположенном на юге Волгограда. 

По предварительным данным, смерть мужчин наступила в результате утопления. В настоящее время тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет названа настоящая причина гибели волгоградцев. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
24.12.2023 14:00
Расследования 24.12.2023 14:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.12.2023 07:20
Расследования 23.12.2023 07:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.12.2023 15:34
Расследования 22.12.2023 15:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.12.2023 15:05
Расследования 22.12.2023 15:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.12.2023 12:41
Расследования 22.12.2023 12:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.12.2023 17:47
Расследования 21.12.2023 17:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.12.2023 16:12
Расследования 21.12.2023 16:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.12.2023 14:11
Расследования 21.12.2023 14:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.12.2023 12:16
Расследования 21.12.2023 12:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.12.2023 11:12
Расследования 21.12.2023 11:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.12.2023 10:48
Расследования 21.12.2023 10:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.12.2023 06:51
Расследования 21.12.2023 06:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.12.2023 17:16
Расследования 20.12.2023 17:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.12.2023 15:27
Расследования 20.12.2023 15:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.12.2023 12:04
Расследования 20.12.2023 12:04
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:09
Два грузовика и пассажирская «ГАЗель» столкнулись на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:52
Мусором от китайских теплиц завалили сельхозугодия под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:36
Выгодные комплекты: популярные модели смартфонов по специальной цене только в билайнеСмотреть фотографии
13:13
В Волгограде девушка на иномарке устроила массовое ДТП с пострадавшимиСмотреть фотографии
12:57
Волгоградские волейболистки завершили 2023 год двумя победамиСмотреть фотографии
12:03
В микрорайоне Волгограда нашли мертвой школьницу и ее сожителяСмотреть фотографии
11:51
Жительницу станицы Волгоградской области покусал бешеный волкСмотреть фотографииCмотреть видео
11:40
Правительство «накинет» на зарплаты волгоградским медикам 139 млн рублейСмотреть фотографии
10:32
Сдали – и точка: волгоградцам вручили ключи от последнего проблемного домаСмотреть фотографии
10:28
Два человека погибли в лобовом ДТП на снежной трассе под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:16
В фарватере шлюза на юге Волгограда обнаружили трупы двух рыбаковСмотреть фотографии
10:00
Полтонны лома пытался украсть вор-одиночка из грузового поезда под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:00
7% опрошенных волгоградцев встретят Новый год в одиночествеСмотреть фотографии
09:35
Волгоградская область улучшила позиции в рейтинге регионов за 2023 годСмотреть фотографии
09:33
«Все бесплатно. Такое бывает»: почему волгоградцы выбирают частную скорую помощьСмотреть фотографии
08:43
Глава Банка России объяснилась за яйцаСмотреть фотографии
08:13
В хуторе Волгоградской области похоронят погибшего на СВО Дениса МусатоваСмотреть фотографии
20:42
В Волгограде запустили штатное движение трамваев после коммунального ЧПСмотреть фотографии
19:15
На севере Волгограда с высоты показали кладбище автобусовСмотреть фотографии
18:11
Из рабочего поселка под Волгоградом пропал пенсионер в вязаной шапкеСмотреть фотографии
16:56
В Волгограде в Жилгородке внезапно умер 17-летний студентСмотреть фотографии
15:43
«Люди умиляются и не думают о последствиях»: врач - о рисках кормления бешеных белок и лисицСмотреть фотографии
15:08
Зебры, гномы и похититель Рождества дали стрекача в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:00
Снесшего на «Ниве» школьника волгоградца просят оставить на свободеСмотреть фотографии
13:19
Волгоградцы штурмуют ТЦ, чтобы поддержать выдвижение ПутинаСмотреть фотографии
12:16
Отравившегося вейпом подростка спасают в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:03
КАМАЗ протаранил легковушку. В Волгоградской области в массовом ДТП погибли два человекаСмотреть фотографии
10:29
Автобус № 6 у вокзала в Волгограде окружили машины экстренных служб: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:04
Мобилизованный ветеран Чечни из Волгоградской области погиб в СВОСмотреть фотографии
09:28
В ЦПКиО волгоградцы на автодроме наматывают круги вокруг 5-метровой елиСмотреть фотографии
 