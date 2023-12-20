- Единый предельный тариф регионального оператора по обращению с ТКО для всех потребителей Волгоградской области останется неизменным до выбора по результатам конкурсного отбора нового регионального оператора и утверждения для него тарифа, - пояснили в ведомстве.
В настоящее время плата в месяц с одного человека в многоквартирном доме составляет 102,8 рубля, в частном домовладении - 101,3 рубля.
Тарифы на коммунальные услуги, напомним, с 1 января 2024 года не изменятся. Корректировка планируется с 1 июля следующего года.