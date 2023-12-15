Облдепутаты торжествуют в Волгограде по случаю 30-летия парламента





Торжественное собрание сегодня, 15 декабря, проходит в Волгограде по случаю 30-летия со дня основания Волгоградской областной думы. Депутатов регионального парламента, сообщает ИА «Высота 102» поздравил губернатор Андрей Бочаров.

Глава Волгоградской области поблагодарил действующих депутатов и вручил им награды.

– 30-летняя история областного парламента подтверждает важнейшую роль депутатского корпуса в решении всего комплекса задач социально-экономического развития Волгоградской области и всей нашей страны, – подчеркнул Андрей Бочаров, посетивший торжественное собрание депутатов. – Сформированная депутатским корпусом всех созывов нормативно-правовая база основана на приоритетности решения вопросов социально-экономического развития региона. Постоянное ее совершенствование позволяло и позволяет решать самые сложные задачи развития общества, муниципальных образований и государства.

Губернатор также отметил, что работа думы продолжается сегодня в условиях вызовов и угроз, с которыми столкнулась страна.

– Волгоградская область приступает к очередному серьезному, очень важному этапу развития, в ходе которого планируется реализовать целый ряд амбициозных масштабных проектов, которые во многом определят будущее региона на десятилетия вперед. Отдельно обращаю ваше внимание, что одним из безусловных приоритетов для депутатского корпуса, ветеранского сообщества, для всех нас была и остается работа по формированию и реализации единой региональной системы поддержки военнослужащих – участников специальной военной операции, а также членов их семей, в которой вы принимаете самое активное участие. Считаю, что высокий профессионализм, компетентность, ответственный подход к делу, открытый общественный диалог, откровенное общение с жителями, контроль за реализацией принятых решений позволят депутатам Волгоградской областной Думы и дальше в полном объеме обеспечивать общественно-политическую и законодательную поддержку реализации новых задач развития муниципальных образований, Волгоградской области и нашей страны, – сказал Андрей Бочаров.

Справка. Волгоградская областная Дума учреждена в октябре 1993 года, а первые выборы состоялись 12 декабря. За это время депутаты разных созывов приняли 4000 законов, а 600 из них — на счету депутатов текущего созыва.