Грабитель со спины оглушил волгоградку ради содержимого ее сумочки

Полицейские задержали 23-летнего подозреваемого в уличном грабеже, совершенном больше двух месяцев назад в Центральном районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, грабитель рано утром напал на 53-летнюю женщину со спины, ударил ее, а когда она потеряла сознание, украл ее сумку с телефоном и деньгами.

По подозрению в этом преступлении задержан житель Ростовской области.

Установлено, что у молодого мужчины не было денег на билет домой, поэтому он решил их добыть таким образом, напав на женщину.

Добычей грабителя стали 700 рублей, которые он потратил. Мобильный телефон женщины он отдал своему знакомому.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области