Под Волгоградом силовики задержали подозреваемого в стрельбе у бара





В Волгоградской области задержан 24-летний житель Средней Ахтубы, который подозревается в причинении огнестрельного ранения охраннику бара. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, 45-летний мужчина с ранением бедра был доставлен в больницу Волжского 9 декабря. О травме криминального характера медики сообщили в полицию.

Установлено, что огнестрельное ранение пострадавший получил возле бара, расположенного по улице Химиков в результате конфликта, который возник между посетителями этого увеселительного заведения.

Молодые люди вышли на улицу, чтобы выяснить отношения. Один из них вытащил из кармана травматический пистолет и произвел выстрелы в сторону оппонентов.





- Одна из пуль попала в ногу охранника заведения, который пытался пресечь конфликт. После чего стрелявший с места происшествия скрылся, - сообщили в главке.

Полицейские задержали стрелка при силовой поддержке бойцов спецподразделения Росгвардии. Ранее мужчина был сидим за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Сейчас уголовное дело возбуждено по ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). Подозреваемый арестован.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области