Расследования

«Ее хотели убить»: в Волгоград прибыл Виталий Бородин после избиения блогерши матерью-садисткой

Расследования 16.11.2023 15:53
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16.11.2023 15:53



Сегодня, 16 ноября, в Волгоград прибыл политик Виталий Бородин, который ранее сообщил о пытках 7-месячной девочки ее родной матерью. Целью сегодняшнего визита Бородина в Волгоград стала попытка разобраться в других преступлениях, в которых подозревают мать ребенка. В частности, 24-летняя Анастасия Ахметова может быть причастна к нападению на блогера Елизавету Баргаеву.

– Работаем в Волгограде с коллегами. Лиза Баргаева рассказала нам, как ее хотели убить. Пообщались с консьержем, она показала нам камеры входа в подъезд, к лифту, там видно, кто заходил в подъезд и как выходил. Готовим целое расследование, никто никуда не уйдет от ответственности. Все будет по закону, – сообщил Виталий Бородин в своем телеграм-канале и показал кадры совместного с Лизой просмотра записей камер видеонаблюдения в доме.

Напомним, ранее Виталий Бородин сообщил о диком случае, произошедшем в Волгограде. 24-летняя жительница Дзержинского района снимала на видео, как она душила подушкой свою 7-месячную дочь. А страшные видеокадры отправляла отцу. Также камеры запечатлела, как девушка, по всей видимости, принимает наркотики.

После вмешательства политика в Волгограде было возбуждено уголовное дело в отношении так называемой мамаши. Ребенка у садистки забрали. Прокурор Дзержинского района обратился в суд с иском о лишении женщины родительских прав.
Однако Анну Ахметову подозревают и в других преступлениях.  

По сообщению информационного центра СК РФ, ее проверят на причастность к нападению на девушку-блогера. Соответствующее поручение дано руководству СУ СК по Волгоградской области. В частности, блогерша Лиза Баргаева заявила  о двух совершенных на нее нападениях. Так, по ее версии, первый раз Ахметова ударила ее битой, а затем со своей подругой вырубила ее электрошокером и избивала до потери сознания. Блогер утверждала, что таким образом ей отомстили после того, как Лиза попыталась привлечь внимание к тому, что вытворяет мать со своим ребенком.

– Пострадавшая с различными травмами была госпитализирована, однако мер по ее обращению компетентными органами не принято, - говорилось в пресс-релизе информационного центра СК РФ.

СУ СК России по Волгоградской области инициировало вопрос передачи уголовного дела о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетней, а также материалов проверок по фактам нападений на девушку-блогера из органов внутренних дел в свое производство. 

Видео Виталия Бородина/t.me

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