В Волгограде мать била и снимала на видео удушение 7-месячной дочери

В Волгограде после прокурорской проверки в отношении 24-летний жительницы Дзержинского района возбудили уголовное дело о жестоком обращении с 7-месячной дочерью. Как сообщает ИА «Высота 102», женщина снимала на видео издевательства над ребенком и выкладывала их в Сеть. Так, к примеру, к своему ужасу волгоградцы могли наблюдать, как молодая мать душит дочь подушкой.

Видео с истязаниями младенца, сообщает информагентство, появилось на днях в телеграм-канале политика Виталия Бородина. На кадрах украшенная татуировками молодая женщина употребляет наркотики, после чего на других кадрах прикладывает подушку к лицу девочки, а затем бьет ее этой же подушкой.

– Переговорил по телефону и отправил обращение Марии Львовой-Беловой – Уполномоченной при Президенте Российской Федерации по правам ребенка по поводу видео, на котором мать жестко избивает новорожденного подушкой. Все происходило в Волгоградской области, на видео – Ахметова Анастасия, сообщают также, что она употребляет наркотики, – написал Бородин у себя на канале. – Считаю, ребенка нужно изымать, отдавать отцу, пока не случилось непоправимого. В моем распоряжении есть видео, где Ахметова, как я понял занимается виртуальным сексом за деньги. Данное видео сюда не буду выкладывать, но оно есть. Надеюсь, ребенка передадут отцу.

Политик также уточнил, что отец ребенка попросил у него помощи.

– Он обращался в контролирующие органы и органы опеки, реакции пока нет. Надеюсь, мы сможем данную ситуацию сдвинуть с мёртвой точки, – сообщил политик.

В прокуратуре Волгоградской области в свою очередь увидели этот пост в ходе мониторинга Сети. Как сообщает ИА «Высота 102», ребенка в тот же день изъяли у матери.

– Установлено, что 24-летняя жительница Дзержинского района Волгограда не исполняла родительские обязанности в отношении 7-месячной дочери в части надлежащего ухода и содержания. Более того, женщина допускала жестокое обращение с ребенком, фиксируя противоправные действия на видео, – прокомментировала информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.

На основании материалов прокурорской проверки в отношении Ахметовой возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ – неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это соединено с жестоким обращением с ребенком.

– Ход и результаты расследования которого взяты на контроль, – сообщает представитель прокуратуры.

Прокурором Дзержинского района предъявлен в суд иск о лишении женщины родительских прав.

По не подтвержденным официально данным, издевательства над младенцем 24-летняя Ахметова устраивала из-за неприязни к отцу ребенка. Ужасные кадры она пересылала мужчине.