Расследования

В Волгограде мать била и снимала на видео удушение 7-месячной дочери

Расследования 10.11.2023 10:04
0
10.11.2023 10:04


В Волгограде после прокурорской проверки в отношении 24-летний жительницы Дзержинского района возбудили уголовное дело о жестоком обращении с 7-месячной дочерью. Как сообщает ИА «Высота 102», женщина снимала на видео издевательства над ребенком и выкладывала их в Сеть. Так, к примеру, к своему ужасу волгоградцы могли наблюдать, как молодая мать душит дочь подушкой. 

Видео с истязаниями младенца, сообщает информагентство, появилось на днях в телеграм-канале политика Виталия Бородина. На кадрах украшенная татуировками молодая женщина употребляет наркотики, после чего на других кадрах прикладывает подушку к лицу девочки, а затем бьет ее этой же подушкой. 

 Переговорил по телефону и отправил обращение Марии Львовой-Беловой –  Уполномоченной при Президенте Российской Федерации  по правам ребенка по поводу видео, на котором мать  жестко избивает новорожденного  подушкой. Все происходило в Волгоградской области, на видео – Ахметова  Анастасия, сообщают также, что  она употребляет наркотики, – написал Бородин у себя на канале. – Считаю, ребенка нужно изымать,  отдавать отцу, пока не случилось непоправимого. В моем распоряжении есть видео,  где Ахметова, как я понял занимается виртуальным сексом за деньги.  Данное видео сюда не буду выкладывать, но оно есть. Надеюсь, ребенка передадут отцу. 

Политик также уточнил, что отец ребенка попросил у него помощи. 

Он обращался в контролирующие органы и органы опеки, реакции пока нет. Надеюсь, мы сможем данную ситуацию сдвинуть с мёртвой точки, – сообщил политик. 

В прокуратуре Волгоградской области в свою очередь увидели этот пост в ходе мониторинга Сети. Как сообщает ИА «Высота 102», ребенка в тот же день изъяли у матери. 

Установлено, что 24-летняя жительница Дзержинского района Волгограда не исполняла родительские обязанности в отношении 7-месячной дочери в части надлежащего ухода и содержания. Более того, женщина допускала жестокое обращение с ребенком, фиксируя противоправные действия на видео, – прокомментировала информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. 

На основании материалов прокурорской проверки в отношении Ахметовой  возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ – неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это соединено с жестоким обращением с ребенком.

Ход и результаты расследования которого взяты на контроль, – сообщает представитель прокуратуры. 

Прокурором Дзержинского района предъявлен в суд иск о лишении женщины родительских прав. 

По не подтвержденным официально данным, издевательства над младенцем 24-летняя Ахметова устраивала из-за неприязни к отцу ребенка. Ужасные кадры она пересылала мужчине. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
10.11.2023 12:45
Расследования 10.11.2023 12:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.11.2023 12:01
Расследования 10.11.2023 12:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.11.2023 10:57
Расследования 10.11.2023 10:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.11.2023 15:27
Расследования 09.11.2023 15:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.11.2023 14:20
Расследования 09.11.2023 14:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.11.2023 10:26
Расследования 09.11.2023 10:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.11.2023 17:30
Расследования 08.11.2023 17:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.11.2023 15:05
Расследования 08.11.2023 15:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.11.2023 08:27
Расследования 08.11.2023 08:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.11.2023 17:13
Расследования 07.11.2023 17:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.11.2023 16:22
Расследования 07.11.2023 16:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.11.2023 11:07
Расследования 07.11.2023 11:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.11.2023 10:15
Расследования 07.11.2023 10:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.11.2023 20:08
Расследования 06.11.2023 20:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.11.2023 18:44
Расследования 04.11.2023 18:44
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:20
В ЦПКиО Волгограда в начале декабря откроют самый большой катокСмотреть фотографии
16:16
ПСБ обеспечил «Хороший год» виноделамСмотреть фотографии
15:57
В Волгограде полицейские раскрыли кражу святыни из часовни Александра НевскогоСмотреть фотографии
15:55
Волгоградцы за год накопили на счетах 505 миллиардов рублейСмотреть фотографии
14:41
Глава ГУ МВД Дмитрий Вельможко наградил сотрудников в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:08
Город в Волгоградской области 14 ноября проверят на прочностьСмотреть фотографии
13:57
«Забастовки нет и не будет»: в ФПК опровергли сообщения о бунте волгоградских проводниковСмотреть фотографии
13:39
Волгоградский «КАУСТИК» увеличивает площадь зеленых насажденийСмотреть фотографии
12:45
Первый приговор по делу «оконной» ОПГ, обчищавшей стариков, оглашен в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:01
Житель Волгоградской области «раздел» Wildberries на 200 тыс. рублейСмотреть фотографии
10:57
Убийца 14-летнего парня в Суровикино Волгоградской области идет под судСмотреть фотографии
10:04
В Волгограде мать била и снимала на видео удушение 7-месячной дочериСмотреть фотографии
09:39
Полицейские Волгоградской области отмечают профессиональный праздникСмотреть фотографии
09:13
«Такой ритм валит с ног даже молодых»: волгоградские проводники пожаловались на невыносимые условия трудаСмотреть фотографии
08:41
Покупай по карте Уралсиба и выиграй миллион рублейСмотреть фотографии
08:02
У Храма Александра Невского в Волгограде построят православный центрСмотреть фотографии
20:46
Экстрасенсы покажут расследование загадочной гибели Романа Серенко из КотовоСмотреть фотографии
20:15
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев привел новые цифры по числу контрактниковСмотреть фотографии
19:42
В Волгограде подорожали убитые квартиры и «элитки»Смотреть фотографии
19:23
Волгоград вошел в топ-5 городов для путешествий в ноябреСмотреть фотографии
18:49
В Саратове увольняют замминистра из-за провала на выставке в МосквеСмотреть фотографии
18:44
В Волгоградской области из-за непогоды ввели желтый уровень опасностиСмотреть фотографии
18:29
Легендарный танк «Т-70» в Волгограде передадут музею-заповедникуСмотреть фотографии
17:41
В России более 9 тысяч бойцов СВО и их детей поступили в вузы по квотеСмотреть фотографии
16:56
VIP-билеты на матч сборных России и Кубы в Волгограде продают по 7 тыс. рублейСмотреть фотографии
16:43
В Волгограде из-за капремонта путей меняют расписание трамваев №3 и №4Смотреть фотографии
15:27
Пензяк с «раздвоением» личности обманул похотливого волгоградца: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:14
В Волгограде пройдет Всероссийский культурный проект «Мой Рахманинов»Смотреть фотографии
14:56
Родным 11 погибших на СВО волгоградцев передали ордена МужестваСмотреть фотографии
14:20
В Волжском 12-летний мальчик упал с высоты во время квеста. Возбуждено делоСмотреть фотографии
 