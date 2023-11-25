Влюбленные чудом выжили: в ДТП под Волгоградом погибли участники СВО

Стали известны подробности смертельной аварии в Дубовском районе Волгоградской области, в которой два человека погибли и трое были госпитализированы.

По данным V102.RU, в Volkswagen Polo находилась влюбленная пара молодых людей 18 и 20 лет. Они и 21-летний водитель иномарки чудом выжили. В настоящий момент им оказывается вся необходимая медицинская помощь в больнице Волгограда - их жизням ничего не угрожает.

- Ребята не так давно начали встречаться, практически не расставались, - рассказали читатели V102.RU. - Вот и в момент ДТП оказались вместе. Там двое погибших, а их Бог сберег.

Между тем, как стало известно информагентству, двое погибших – это военнослужащие, принимавшие участие в специальной военной операции. Однако как они оказались в одной машине и куда направлялись, неизвестно.

Напомним, на 562 километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград лоб в лоб столкнулись автомобиль ВАЗ-21070 и Volkswagen Polo.

Как сообщали в ГУ МВД России по региону, по предварительным данным, 46-летний водитель ВАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo под управлением 21-летнего водителя.

На месте ДТП скончались водитель и 44-летний пассажир ВАЗа. Медпомощь понадобилась 21-летнему водителю, 18-летней и 20-летнему пассажирам Volkswagen Polo. Пострадавших доставили в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

