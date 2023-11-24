Происшествия

В лобовом ДТП в Волгоградской области погибли два человека: видео

Происшествия 24.11.2023 10:06
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24.11.2023 10:06


В Дубовском районе Волгоградской области накануне в 21.30 произошло смертельное ДТП с двумя легковушками. Как сообщает V102.RU, двое погибли, три человека — госпитализированы. 



— По предварительным данным, 46-летний водитель за рулем автомобиля ВАЗ-21070 на 562 километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo под управлением 21-летнего водителя, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии водитель и 44-летний пассажир ВАЗа скончались. Медпомощь понадобилась 21-летнему водителю, 18-летней и 20-летнему пассажирам Volkswagen Polo. Пострадавишх доставили в больницу. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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